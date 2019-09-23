День машиностроителя 2019 в Набережных Челнах: где пройдет праздничный концерт
День машиностроителя 2019 в татарстанском автограде отметят 9 октября
Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
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9 октября в Набережных Челнах отметят День машиностроителя 2019. В рамках празднования в городе состоится ряд мероприятий.
Так, жители и гости татарстанского автограда смогут принять участие в открытии бюста первому генеральному директору завода КАМАЗ Льву Васильеву и поучаствовать в семинаре по цифровизации промышленных предприятий Татарстана. Кроме того, все желающие смогут посетить «КАМАЗ» и завод каркасных кабин.
Торжественный концерт в честь праздника состоится в органном зале города.
ИСТОЧНИК KP.RU