6 октября беговой сезон-2019 в Казани завершится национальным полумарафоном

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-23T15:57:23+03:00

В нем примут участие спортсмены со всей России

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6 октября Казанский национальный полумарафон завершит очередной беговой сезон татарстанской серии. В мероприятии примут участие более 6 тысяч человек, в том числе спортсмены со всей России.

- Спортивный фестиваль запомнится участникам самыми необычными стартами: забег в тюбетейках, забег волонтеров и старт для самых юных участников - забег ползунков, - сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

По традиции будут организованы забеги на разных дистанциях: 3, 10 и 21,1 километра.

Старт полумарафона будет дан у стадиона «Казань Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU