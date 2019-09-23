6 октября беговой сезон-2019 в Казани завершится национальным полумарафоном
6 октября Казанский национальный полумарафон завершит очередной беговой сезон татарстанской серии. В мероприятии примут участие более 6 тысяч человек, в том числе спортсмены со всей России.
- Спортивный фестиваль запомнится участникам самыми необычными стартами: забег в тюбетейках, забег волонтеров и старт для самых юных участников - забег ползунков, - сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
По традиции будут организованы забеги на разных дистанциях: 3, 10 и 21,1 километра.
Старт полумарафона будет дан у стадиона «Казань Арена».
ИСТОЧНИК KP.RU
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