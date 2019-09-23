2019-09-23T15:16:59+03:00
Экономика

Летом 2019-го Дирекция парков и скверов Казани разыграла 53 аукциона на 9,4 миллиона рублей

Их победители имеют право торговать и предоставлять услуги в общественных пространствах города в течение двух сезонов подряд
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Летом 2019 года дирекция парков и скверов Казани разыграла 53 аукциона на общую сумму 9,4 миллиона рублей. Они коснулись 14 общественных пространств. Победители торгов получили право там торговать и предоставлять услуги сразу на два летних сезона подряд.

Все деньги пошли в бюджет города. Об этом на еженедельном «деловом понедельнике» сообщил руководитель дирекции Марат Закиров.

Он отметил, что новые аукционы не заставят себя долго ждать. Они состоятся уже в ноябре и коснутся зимних нестационарных объектов торговли.

Кроме того, на совещании стало известно, что в будущем году паркам и скверам Казани выделят большее финансирование. Причина этого – вандалы, из-за которых к охране пространств привлекаются ЧОПы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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