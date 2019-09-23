В Татарстане спасатели всю ночь искали мужчину с гармонью, который замерзал

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-23T14:10:34+03:00

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Ночь на 22 сентября, у спасателей и полицейских Арского района Татарстана выдалась долгой. В 3.18 на телефон "112" позвонил мужчина, который сообщил, что потерялся по дороге домой в село Старый Менгерь Атинского района. Последним опознавательным знаком для него был дорожный указатель «Старая Юльба» возле озера.

Звонивший не мог сказать точно, в какую сторону он идет. Сообщил лишь, что справа от него поле, засеянное люцерной, а слева лес. Связь то и дело прерывалась, а мужчина твердил о том, что замерзает. По его словам, он был одет в темную куртку, темные брюки с красными лампасами, а в руках держит гармонь.

В Атинский район оперативно выехали участковый, полицейские, спасатели и оперативная группа Арского пожарно-спасательного гарнизона. Общая поисковая площадь составила более 3 гектар. Пропавший был обнаружен в 9.25 в селе Верхняя Серда. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU