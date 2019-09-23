Саммит разведслужб СНГ в Казани: США замечены в переброске членов ИГИЛ* в Афганистан
В этот понедельник, на проходящем в Казани ежегодном саммите глав разведслужб СНГ, представитель ФСБ Сергей Беседа заявил об имеющейся информации о переброске США членов ИГИЛ* на север Афганистана.
По его утверждениям, это было сделано с целью дестабилизировать ситуацию на южных границах Союза независимых государств (СНГ), а далее и в Центральной Азии.
Напомним, 23 сентября в Казанской Ратуше на ежегодный саммит собрались представители разведслужб Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Россию на нем представляет глава СВР Сергей Нарышкин.
* запрещенная в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU