2019-09-23T13:37:00+03:00
Политика

Саммит разведслужб СНГ в Казани: США замечены в переброске членов ИГИЛ* в Афганистан

Утверждается, что это было сделано с целью дестабилизировать ситуацию на границах Союза независимых государств
Олег ЛУГОВОЙ
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Также это угрожало спокойствию и в Центральной Азии.Также это угрожало спокойствию и в Центральной Азии.Фото: Александр КОЦ
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В этот понедельник, на проходящем в Казани ежегодном саммите глав разведслужб СНГ, представитель ФСБ Сергей Беседа заявил об имеющейся информации о переброске США членов ИГИЛ* на север Афганистана.

По его утверждениям, это было сделано с целью дестабилизировать ситуацию на южных границах Союза независимых государств (СНГ), а далее и в Центральной Азии.

Напомним, 23 сентября в Казанской Ратуше на ежегодный саммит собрались представители разведслужб Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Россию на нем представляет глава СВР Сергей Нарышкин.

* запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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