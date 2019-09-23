2019-09-23T12:38:22+03:00
Общество

Верховный Суд России отменил приговор фельдшеру, обвиненной в смерти задержанного в полиции

В ее действиях не усмотрели состава преступления
Олег ЛУГОВОЙ
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10 апреля 2019 года кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России было отменено постановление первой инстанции, а также апелляционные постановления Верховного суда Татарстана и его президиума.10 апреля 2019 года кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России было отменено постановление первой инстанции, а также апелляционные постановления Верховного суда Татарстана и его президиума.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле 2016 года в Менделеевском районе Татарстана в отдел полиции была вызвана бригада «скорой». У задержанного наблюдались судороги и приступы эпилепсии. Тогда, по версии следствия, прибывшая в составе бригады медиков 47-летний фельдшер Хасанова Румия Касымовна не определила показания к госпитализации мужчины. Оставшись в отделе полиции, он тем же вечером скончался от отека головного мозга.

13 марта 2017 года Агрызский районный суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Хасанова свою вину не признала.

А 10 апреля 2019 года кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России было отменено постановление первой инстанции, а также апелляционные постановления Верховного суда Татарстана и его президиума. Уголовное дело, возбужденное в отношении Хасановой Румии Касымовны, прекращено в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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