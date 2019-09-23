Йошкар-Ола признана городом с самой доступной эвакуацией авто в России
В столице Марий Эл помощь по доставке машины в случае фатальной поломки стоит всего в 1000 рублей
Цены на эвакуацию машины в России колеблются от 1000 до 2500 рублей при расстоянии транспортировки от 30 до 60 километровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Йошкар-Ола признана одним из городов с самой доступной эвакуацией автомобилей. Речь идет о стоимости добровольного перемещения автомобиля, которое бывает необходимо в случае серьезной поломки или ДТП. Эта услуга в столице Марий Эл стоит всего 1000 рублей, сообщает издание «За рулем».
Отметим, что цены на эвакуацию машины в России колеблются от 1000 до 2500 рублей при расстоянии транспортировки от 30 до 60 километров. Однако во Владивостоке такая услуга стоит в среднем 2,8 тысяч рублей, а в Якутии – 3 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU