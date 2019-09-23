2019-09-23T12:41:13+03:00
Общество

Синоптики сообщили, какая будет зима 2019/2020 в Татарстане

Без аномалий не обойдется
Олег ЛУГОВОЙ
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Обещается, что экстремальных морозов не будет.Обещается, что экстремальных морозов не будет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Гидрометцентр России прогнозирует для страны в целом мягкую зиму 2019/2020. Так в ближайшие полгода температура воздуха будет около или даже выше средних многолетних значений.

В частности, Татарстан ожидает зима без экстремальных холодов. В октябре в среднем будет +3,1 градуса, в ноябре - 3,7 ниже нуля, что укладывается в норму, в декабре будет -9,6 градуса, в январе 13,6 градусов мороза, далее в феврале чуть потеплеет – 12,3 градуса ниже нуля. Но без аномалий в республике этой зимой все же не обойдется. В марте средняя температура воздуха будет выше нормы – 5,7 градуса ниже нуля.

Вероятность того, что все это сбудется Гидрометцентр России оценивает на 67-69%. При этом стоит отметить, за последние 19 лет эти данные оправдывались в пределах от 58% до 81 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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