2019-09-23T09:49:14+03:00
Политика

23 сентября в Казани главы разведок СНГ подпишут меморандум об обмене информацией

Они соберутся в городской Ратуше
Олег ЛУГОВОЙ
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Ежегодный саммит пройдет в Казанской Ратуше. Фото: ru.wikipedia.orgЕжегодный саммит пройдет в Казанской Ратуше. Фото: ru.wikipedia.org
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В этот понедельник, 23 сентября, в Казани пройдет ежегодный саммит глав разведок СНГ. Россию на нем представит директор СВР Сергей Нарышкин.

К этому моменту стало известно, что обсудят участники саммита. В их планах рассмотреть вопросы совместных шагов по сведению на нет вмешательства внешних сил в дела государств. В повестке дня и достижение договоренностей по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе религиозному.

Кроме того, главы разведок СНГ по итогам встречи должны подписать меморандум о совершенствовании процесса обмена информацией в целях защиты как от внутренних, так и внешних угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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