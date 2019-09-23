Ночью произошел пожар в общежитии Казанского медуниверситета: эвакуировано 500 человек
Этой ночью пожарным поступило сообщение о задымлении на 9 этаже общежития Казанского медуниверситета, что на Оренбургском тракте. К приезду спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек.
Пожарные выяснили, что горел матрас в одной из комнат. Огонь быстро потушили. Погибших и пострадавших нет.
- Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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