2019-09-23T08:53:38+03:00
Происшествия

Ночью произошел пожар в общежитии Казанского медуниверситета: эвакуировано 500 человек

Погибших и пострадавших нет [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Этой ночью пожарным поступило сообщение о задымлении на 9 этаже общежития Казанского медуниверситета, что на Оренбургском тракте. К приезду спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек.

Пожарные выяснили, что горел матрас в одной из комнат. Огонь быстро потушили. Погибших и пострадавших нет.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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