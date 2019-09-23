Ночью произошел пожар в общежитии Казанского медуниверситета: эвакуировано 500 человек

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-23T08:53:38+03:00

Погибших и пострадавших нет [фото]

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Этой ночью пожарным поступило сообщение о задымлении на 9 этаже общежития Казанского медуниверситета, что на Оренбургском тракте. К приезду спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек.

Пожарные выяснили, что горел матрас в одной из комнат. Огонь быстро потушили. Погибших и пострадавших нет.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU