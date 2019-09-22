В Татарстане - штормовое предупреждение
МЧС Татарстана предупреждает, что от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» поступило штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении: 22 сентября, в понедельник, в ночные часы на территории республики местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2 градуса.
Татарстанцам напоминают, что применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей категорически запрещается.
Не рекомендуется также оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ИСТОЧНИК KP.RU
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