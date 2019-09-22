2019-09-22T16:48:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле столкнулись "скорая" и "Газель"

На месте столкновения работают пожарные и медики
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызвали "скорую"На место аварии вызвали "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 сентября, при въезде в пригородный поселок Семеновка. Столкнулись грузовая "Газель" и спецавтомобиль "скорой медицинской помощи".

Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл. На место ДТП вызвали "скорую", количество пострадавших уточняется.

По факту столкновения спецтранспорта проводится административное расследование, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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