В Йошкар-Оле столкнулись "скорая" и "Газель"

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-22T16:48:31+03:00

На место аварии вызвали "скорую" Фото: Из материалов пресс-службы

На месте столкновения работают пожарные и медики

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 сентября, при въезде в пригородный поселок Семеновка. Столкнулись грузовая "Газель" и спецавтомобиль "скорой медицинской помощи".

Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл. На место ДТП вызвали "скорую", количество пострадавших уточняется.

По факту столкновения спецтранспорта проводится административное расследование, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU