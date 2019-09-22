2019-09-22T16:01:12+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерка заплатила мошенникам 2,3 миллиона рублей за поездку в Америку

Вызова она так и не дождалась
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерка поверила мошенникамПенсионерка поверила мошенникамФото: Из материалов пресс-службы
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Пенсионерке из Кукморского района республики однажды позвонили. Женщине сообщили, что она имеет уникальную возможность - переехать на постоянное место жительство в Америку. 65-летнюю женщину убедили, что там она будет жить на обеспечение государства и получать пособие. Но ей придется самой оплатить часть суммы за билеты на самолет и за сбор документов на эмиграцию.

Пенсионерка обрадовалась и в несколько приемов перевела требуемую сумму - более 2,3 миллионов рублей. Когда вызов на выезд она так и не получила, обманутая женщина обратилась в полицию, сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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