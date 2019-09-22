2019-09-22T12:42:57+03:00
Происшествия

Пожарный извещатель спас жизнь одинокой пенсионерки в Татарстане

Огнеборцев вызвали соседи
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался днемПожар начался днемФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном деревянном доме одинокой 82-летней пенсионерки на улице Стекольной в поселке Васильево Зеленодольского района республики начался в пятницу, 20 сентября, в 11.50. Дым над баней и верандой, вырывающиеся языки пламени заметили соседи, они и вызвали пожарных.

К прибытию огнеборцев открытым огнем горели баня и веранда, частичное обрушились крыши, стены веранды.

- Горела обрешетка кровли дома по всей площади, дом горел изнутри, - сообщили в МЧС Татарстана. - Соседи рассказали, что хозяйка горящего дома самостоятельно эвакуировалась до прибытия пожарных подразделений. От пожара она не пострадала.

Пенсионерка рассказала, что о том, что начался пожар, она узнала из-за громкого сигнала, который прозвучал из пожарного извещателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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