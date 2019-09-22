Росгвардейцы Татарстана стали донорами крови
Сотрудники Росгвардии Татарстана, несущие службу в Алексеевском районе республики, приняли участие в акции «День донора». Провели ее специалисты Республиканской станции переливания крови. Мобильный комплекс, оснащенный новейшим оборудованием, развернули у центральной больницы райцентра.
Росгвардейцы заполнили необходимые анкеты о состоянии здоровья, измерили артериальное давление и сдали кровь на анализ. Многие из них уже не в первый раз принимают участие в подобной акции.
- Донорство предоставляет еще одну возможность кому-то помочь или даже спасти чью-то жизнь, - рассказали росгвардейцы. - Наша служба связана с риском для жизни и здоровья, и мы отлично понимаем, насколько важна бывает своевременная помощь в критической ситуации. Поэтому мы никогда не остаемся в стороне и добровольно, как самостоятельно, так и организованно, принимаем участие в подобных мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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