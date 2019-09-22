В Казани пройдет концерт органистки Анны Калинкиной

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-22T09:36:39+03:00

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Концерт уникальной органистки из Санкт-Петербурга Анны Калинкиной состоится во вторник, 1 октября, в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева. Музыканты коллеги считают, что активная концертная деятельность исполнительницы органично сочетается и с преподаванием и с почетными обязанностями хранителя органа. Анна также является органным мастером, которому известны все тонкости и секреты самого большого в мире инструмента. Она является лауреатом многих конкурсов, органистка продолжает совершенствоваться, принимая участие в мастер-классах именитых исполнителей по всему миру. В концерте прозвучат сочинения И.С.Баха, Г.Муффата, И.К.Керля и других композиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU