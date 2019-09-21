2019-09-21T13:13:41+03:00
Происшествия

В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины

Его личность до сих пор не установлена
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне днем на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в казанском поселке Борисоглебское наблюдается дым.

На место выехали пожарные. Они установили, что горит небольшой дощатый сарай. Его удалось потушить всего за 10 минут. После чего там было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность пока не установлена.

Причины пожара, площадь которого составил 12 квадратных метров, также предстоит выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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