В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-21T13:13:41+03:00

Его личность до сих пор не установлена

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Накануне днем на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в казанском поселке Борисоглебское наблюдается дым.

На место выехали пожарные. Они установили, что горит небольшой дощатый сарай. Его удалось потушить всего за 10 минут. После чего там было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его личность пока не установлена.

Причины пожара, площадь которого составил 12 квадратных метров, также предстоит выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU