В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi
Также он оснащен новейшими видеокамерами и путеводителем
Его установили около Центра семьи "Казан".Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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На днях в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» установили первый в городе «умный» столб, сообщают «Извеcтия».
Он не только призван освещать улицу, но также раздает Wi-Fi. На нем также установлены новейшие видеокамеры, которые сами передают отснятые материалы в полицию.
Кроме тог, у «умного» столба имеется интерактивный монитор путеводителя по городу. Установили на нем и систему голосового оповещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU