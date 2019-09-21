В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-21T12:38:18+03:00

Также он оснащен новейшими видеокамерами и путеводителем

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На днях в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» установили первый в городе «умный» столб, сообщают «Извеcтия».

Он не только призван освещать улицу, но также раздает Wi-Fi. На нем также установлены новейшие видеокамеры, которые сами передают отснятые материалы в полицию.

Кроме тог, у «умного» столба имеется интерактивный монитор путеводителя по городу. Установили на нем и систему голосового оповещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU