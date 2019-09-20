2019-09-20T18:05:24+03:00
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В Казани на сутки полностью перекроют улицу Островского

Это произойдет из-за ремонта дороги
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана из-за запланированных работ по ремонту проезжей части решили полностью перекрыть движение транспорта по улице Островского.

Так, ограничение будет действовать с 5.00 21 сентября до 5.00 22 сентября на участке от улицы Пушкина до улицы Айдинова. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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