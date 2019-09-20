В Казани на сутки полностью перекроют улицу Островского

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-20T18:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана из-за запланированных работ по ремонту проезжей части решили полностью перекрыть движение транспорта по улице Островского.

Так, ограничение будет действовать с 5.00 21 сентября до 5.00 22 сентября на участке от улицы Пушкина до улицы Айдинова. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU