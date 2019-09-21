2019-09-21T10:55:16+03:00
Спорт

Казанский марафон-2020: началась регистрация участников

Забег запланирован на 2 и 3 мая
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Запланированы четыре стандартные дистанции.Запланированы четыре стандартные дистанции.
Изменить размер текста:

Стало известно о том, что стартовала регистрация на участие в предстоящем Казанском марафоне-2020.

Забег запланирован на 2 и 3 мая, то есть субботу и воскресенье. Это уже будет шестой по счету марафон.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Запланированы четыре стандартные дистанции: марафонская (42,2 км), полумарафонская (21,1 км), а также 10 км и 3 км. Будут и детские забеги.

К слову, преодолевая дистанции участники встретят по пути Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, цирк, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную, парк им.Горького, театр оперы и балета, театр им.Галиаскара Камала, набережную озера Кабан, КФУ и Старо-Татарскую слободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины
В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi
С начала 2019 года в Татарстане построено более 1,7 миллиона квадратных метров жилья
Жительница Марий Эл «проиграла» на бирже все свои сбережения
На депутата Чебоксар Виктора Шмакова завели новые уголовные дела
В эту субботу казанцев приглашают на акцию по очистке от мусора зеленой зоны на улице Кутузова
Минсвязи Татарстана решили переименовать
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
У Московского района Казани новый прокурор
В Казани на сутки полностью перекроют улицу Островского
25 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету республики
Самые мощные и высокотехнологичные смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также новый iPhone 11 с системой двух камер поступили в продажу в магазинах Билайн
В Госсовете Татарстана определились с тем, кто возглавит парламентские комитеты
В Казани выявлен должник-миллионер по соципотеке
В четырех районах Казани на два дня отключат воду
Главбуха Россельхознадзора Татарстана задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
Депутат Госсовета Татарстана приостановил свое членство в ЛДПР из-за высказывания Жириновского
В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
Одиночный пикет у правительства Татарстана: в Казани общежитие признали нежилым вместе с людьми
Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери
К понедельнику в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +4