Казанский марафон-2020: началась регистрация участников
Стало известно о том, что стартовала регистрация на участие в предстоящем Казанском марафоне-2020.
Забег запланирован на 2 и 3 мая, то есть субботу и воскресенье. Это уже будет шестой по счету марафон.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте.
Запланированы четыре стандартные дистанции: марафонская (42,2 км), полумарафонская (21,1 км), а также 10 км и 3 км. Будут и детские забеги.
К слову, преодолевая дистанции участники встретят по пути Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, цирк, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную, парк им.Горького, театр оперы и балета, театр им.Галиаскара Камала, набережную озера Кабан, КФУ и Старо-Татарскую слободу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»