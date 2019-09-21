Казанский марафон-2020: началась регистрация участников

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-21T10:55:16+03:00

Забег запланирован на 2 и 3 мая

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Стало известно о том, что стартовала регистрация на участие в предстоящем Казанском марафоне-2020.

Забег запланирован на 2 и 3 мая, то есть субботу и воскресенье. Это уже будет шестой по счету марафон.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Запланированы четыре стандартные дистанции: марафонская (42,2 км), полумарафонская (21,1 км), а также 10 км и 3 км. Будут и детские забеги.

К слову, преодолевая дистанции участники встретят по пути Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, цирк, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную, парк им.Горького, театр оперы и балета, театр им.Галиаскара Камала, набережную озера Кабан, КФУ и Старо-Татарскую слободу.

ИСТОЧНИК KP.RU