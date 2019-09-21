В эту субботу казанцев приглашают на акцию по очистке от мусора зеленой зоны на улице Кутузова
О намерении принять в ней участие уже заявили около 80 человек
Фото: kzn.ru
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В эту субботу, 21 сентября, в столице Татарстана пройдет экологическая акция по очистке от мусора зеленой зоны на улице Кутузова в Авиастроительном районе (между домами №№83б и 85а).
Уже известно, что в ней примут участие около 80 человек. В основном это активисты, представители общественных организаций, а также местные жители.
Весь собранный ими на территории оврага мусор будет рассортирован и вывезен.
Субботник начнется в 10.00. Присоединиться к нему может любой желающий. Участников обеспечат необходимым инвентарем.
ИСТОЧНИК KP.RU