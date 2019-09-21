Жительница Марий Эл «проиграла» на бирже все свои сбережения

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-21T11:42:17+03:00

Мошенник добрался до ее денег через мобильное приложение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщину не раз уговаривали принять участие в торгах

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В полицию обратилась 29-летняя жительница поселка Медведево. По словам женщины, с ее банковской карты пропали все сбережения – более 44 тысяч рублей.

Оказалось, что ей на сотовый телефон не раз звонил незнакомый мужчина, который представлялся сотрудником брокерской компании. Он предлагал ей заработать, участвуя в торгах на бирже. Женщина все время отказывалась, но в итоге согласилась.

И вот она установила по указанию звонившего приложение на свой мобильник. Именно через него мошенник и получил доступ к счету женщины, который потом махом обчистил.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется розыск злоумышленника, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU