Жительница Марий Эл «проиграла» на бирже все свои сбережения
В полицию обратилась 29-летняя жительница поселка Медведево. По словам женщины, с ее банковской карты пропали все сбережения – более 44 тысяч рублей.
Оказалось, что ей на сотовый телефон не раз звонил незнакомый мужчина, который представлялся сотрудником брокерской компании. Он предлагал ей заработать, участвуя в торгах на бирже. Женщина все время отказывалась, но в итоге согласилась.
И вот она установила по указанию звонившего приложение на свой мобильник. Именно через него мошенник и получил доступ к счету женщины, который потом махом обчистил.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется розыск злоумышленника, - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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