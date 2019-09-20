2019-09-20T19:35:42+03:00
Общество

Минсвязи Татарстана решили переименовать

В название ведомства хотят, в том числе, добавить слово «цифрового»
Олег ЛУГОВОЙ
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Напомним, не так давно у ведомства сменился и его глава. Это министерское кресло сейчас занимает Айрат Хайруллин.Напомним, не так давно у ведомства сменился и его глава. Это министерское кресло сейчас занимает Айрат Хайруллин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту пятницу, 20 сентября, решая организационные вопросы на своем первом заседании депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва постановили переименовать Минсвязи республики.

Так, в ближайшем будущем его будут называть министерством цифрового развития, государственного управления и связи Татарстана.

Напомним, не так давно у ведомства сменился и его глава. Это министерское кресло сейчас занимает Айрат Хайруллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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