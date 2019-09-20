У Московского района Казани новый прокурор
В эту пятницу, 20 сентября, коллективу прокуратуры Московского района Казани был представлен их новый руководитель. Им по приказу Генпрокурора России стал 54-летний старший советник юстиции Валерий Кузьмин.
Отметим, его предшественник Павел Шамов был переведен на должность заместителя прокурора Марий Эл.
СПРАВКА
Кузьмин Валерий Викторович окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 1990 году в должности стажера. До последнего времени занимал должность прокурора города Бугульма.
ИСТОЧНИК KP.RU
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