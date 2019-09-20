2019-09-20T14:18:44+03:00
Общество

К понедельнику в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +4

Ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки в республику принесет циклон из Скандинавии.Осадки в республику принесет циклон из Скандинавии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно информации Гидрометцентра Татарстана, сейчас республика находится под влиянием в тыловой части ушедшего на восток циклона с северо-западными и западными ветрами. Осадки ожидаются лишь местами.

В предстоящие выходные временами дожди, а максимальная температура воздуха днем ожидается в пределах от +6 до +12.

А в понедельник, 23 сентября, в Татарстан придет очередной циклон из Скандинавии. Он принесет не только дожди, но мокрый снег, а также сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. При этом дневная температура воздуха в своих максимальных пределах будет от +4 до +9 градусов.

По предварительному прогнозу, в последующие за этим два дня – 24 и 25 сентября, в Татарстане будет сохраняться. Не уйдут и дожди с мокрым снегом. Максимальная температура днем ожидается в пределах от +2 до +7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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