Одиночный пикет у правительства Татарстана: в Казани общежитие признали нежилым вместе с людьми

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-20T14:46:23+03:00

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У здания правительства Татарстана на площади Свободы жительница Казани провела одиночный пикет, сообщает «Казанский репортер». Уже несколько лет Александра Манухина пытается добиться признания права на жилье в общежитии расположенном по адресу: улица Техническая, 39.

Жители дома были прописаны в комнатах, платили коммуналку. А однажды суд принял решение, что здание нежилое.

- В собственности оно было, как нежилое здание – мы узнали об этом только в 2012 году, когда обратились в прокуратуру. Тогда оно было за АО «Кварт», а сейчас – «ЗАО «Кварт». Потом мы выяснили через журналистов, что частник купил – Равиль Зиганшин, - рассказали жильцы изданию.

Позже, как передает «Казанский репортер», жильцы нашли техпаспорт с отметкой о том, что подлинник находится в деле. Один паспорт оказался на жилое здание, второй – от той же даты, уже на нежилое здание, с отметкой суда. После этого, по словам Манухиной, соседи поняли, что это подделка документов. А право на жилье казанцы могут установить лишь с подлинными документами.

Также по информации издания, пока выяснялись все подробности, общежитие снова признали жилым. Но из-за этого в 30 раз увеличили плату за коммерческий найм - с 6 до 150 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU