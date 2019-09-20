В Татарстане жена из ревности воткнула нож в ягодицу

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-20T13:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Совместная пьянка супругов в Мензелинске завершилась ранением 61-летнего мужчины и уголовным делом, возбужденным в отношении его 52-летней жены. В какой-то момент они поссорились и на почве ревности женщина воткнула нож в ягодицу своему мужу.

Раненного срочно доставили в больницу, прооперировали. Разгневанную женщину задержал участковый.

- Свою вину она признала полностью, - сообщили в МВД Татарстана. - В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU