2019-09-20T13:49:55+03:00
Происшествия

В Татарстане жена из ревности воткнула нож в ягодицу

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Мужчину увезли в больницу и прооперировали.Мужчину увезли в больницу и прооперировали.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Совместная пьянка супругов в Мензелинске завершилась ранением 61-летнего мужчины и уголовным делом, возбужденным в отношении его 52-летней жены. В какой-то момент они поссорились и на почве ревности женщина воткнула нож в ягодицу своему мужу.

Раненного срочно доставили в больницу, прооперировали. Разгневанную женщину задержал участковый.

- Свою вину она признала полностью, - сообщили в МВД Татарстана. - В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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