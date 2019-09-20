Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери
В отношении 25-летнего жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, 18 сентября этого года у себя дома он по пьяни затеял ссору со своей 53-летней матерью. В ходе конфликта он накинулся на нее и жестоко избил. Наносил удары как руками, так и ногами. После чего схватил нож и ударил им родительницу в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
Ее сын был задержан, сейчас решается вопрос о заключении парня под стражу.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд необходимых судебных экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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