Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-20T14:27:08+03:00

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его помещения под стражу

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В отношении 25-летнего жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 18 сентября этого года у себя дома он по пьяни затеял ссору со своей 53-летней матерью. В ходе конфликта он накинулся на нее и жестоко избил. Наносил удары как руками, так и ногами. После чего схватил нож и ударил им родительницу в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Ее сын был задержан, сейчас решается вопрос о заключении парня под стражу.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд необходимых судебных экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU