2019-09-20T14:27:08+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его помещения под стражу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В ходе ссоры с ней парень схватился за нож.В ходе ссоры с ней парень схватился за нож.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В отношении 25-летнего жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 18 сентября этого года у себя дома он по пьяни затеял ссору со своей 53-летней матерью. В ходе конфликта он накинулся на нее и жестоко избил. Наносил удары как руками, так и ногами. После чего схватил нож и ударил им родительницу в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Ее сын был задержан, сейчас решается вопрос о заключении парня под стражу.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд необходимых судебных экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одиночный пикет у правительства Татарстана: в Казани общежитие признали нежилым вместе с людьми
К понедельнику в Татарстане температура воздуха днем может опуститься до +4
В Татарстане жена из ревности воткнула нож в ягодицу
Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в поджоге машин
В машине зампредседателя Набережночелнинского горсуда погибла врач
Татарстан в Совете Федерации будет представлять экс-глава Елабужского района Геннадий Емельянов
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
В Казани во время пожара спасли мужчину
В эти выходные в трех районах Казани на день ряд домов оставят без света
Сформирован президиум Госсовета Татарстана шестого созыва
Спикером Госсовета Татарстана вновь стал Фарид Мухаметшин
За неделю в Татарстане нуждающиеся получили 5 тонн гушр-садаки
Доходы консолидированного бюджета Марий Эл выросли на 873 миллиона рублей
С 27 октября авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербруг станет больше
Танцы, BMX, скейтбординг и роспись арт-объектов: 21 и 22 сентября в Казани пройдет фестиваль уличной культуры
21 сентября в Йошкар-Оле состоится первая осенняя сельхозярмарка-2019
Правительство Татарстане отправило в Минэкономразвития РФ заявку на создание новой ОЭЗ «АлмА»
Приставил к шее нож: в Марий Эл напавшего на женщину могут отправить на лечение
В Казани памятник павшим воинам отреставрируют за 12 миллионов рублей
В Татарстане установили размер платы за детский сад на 2020 год
В Татарстане задержали пропагандиста ИГИЛ*
В Набережных Челнах мужчина попался на краже водки и заявил, что у него эрекция