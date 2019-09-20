В машине зампредседателя Набережночелнинского горсуда погибла врач
Выяснилось, кем была неизвестная женщина, погибшая в аварии 15 сентября в Актанышском районе республики. Напомним, что ХYUNDA IX55 на скорости вылетела в кювет и перевернулась. Все в 8.20 на 39 километре автодороги Актаныш-Поисеево. На месте погибла женщина-пассажир, а водитель с тяжелой травмой попал в больницу.
Оказалось, что погибшая - 44-летняя врач-стоматолог. Ее уже похоронили в Ижевске.
За рулем иномарки был зампредседателя Набережночелнинского городского суда Айрат Идрисов. Мужчина получил тяжелую травму черепа и за его жизнь сейчас борются врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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