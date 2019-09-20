Татарстан в Совете Федерации будет представлять экс-глава Елабужского района Геннадий Емельянов
В эту пятницу, 20 сентября, на первом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва был выбран представитель республики в Совете Федерации. Так, депутаты, половина которых вновь переизбралась, проголосовали за кандидатуру экс-главы Елабужского района Геннадия Емельянова. Ее внес вновь избранный спикер татарстанского парламента.
Новый сенатор вступит в свои полномочия 2 октября этого года.
Напомним, в повестке дня первого заседания Госсовета Татарстана шестого созыва присутствуют 19 вопросов, в основном организационные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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