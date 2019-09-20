В эти выходные в трех районах Казани на день ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-20T11:55:44+03:00

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, в субботу, 21 сентября с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Московском районе, расположенные по адресам: ул.Баруди, 13, 17 (детсад №387), 19, 21, 23, ул.Восстания, 90, 101, 106, 108, 111, 115, 121.

Также в этот день только с 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе: по ул.Гарифьянова, 7 (гимназия №52), 9а, 11, 13, ул.Сыртлановой, 5, 7, 9, 11.

Далее уже в воскресенье, 22 сентября, с 8.00 до 20.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.Болотникова, 1, 3, Горьковское шоссе, 11, ул.Ново-Светлая, 11, ул.Окольная, 3, 5, 7, 9 (школа №137), 16, 18, 20, ул.Шульгина, 19 (гимназия №50).

ИСТОЧНИК KP.RU