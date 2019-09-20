2019-09-20T11:30:22+03:00
Политика

Сформирован президиум Госсовета Татарстана шестого созыва

Одним из заместителей председателя республиканского парламента стал экс-глава регионального Минсельхоза Марат Ахметов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: gossov.tatarstan.ruФото: gossov.tatarstan.ru
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После своего переизбрания на пост спикера Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин внес на голосование депутатам шестого созыва кандидатуры членов нового президиума.

Так, заместителями председателя республиканского парламента вновь были выбраны Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова, не случилось интриги и при избрании секретаря президиума – большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Лилии Мавриной. Единственно новое лицо в числе заместителя здесь - экс-глава регионального Минсельхоза Марат Ахметов.

Напомним, в эту пятницу, 20 сентября, проходит первое заседание депутатов Госсовета Татарстана. На повестке дня 19 дня. К этому моменту после утверждения спикера и членов президиума объявлен 30 минутный перерыв. Идет совещание 8 утвержденных депутатами комитетов республиканского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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