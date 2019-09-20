Сформирован президиум Госсовета Татарстана шестого созыва
После своего переизбрания на пост спикера Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин внес на голосование депутатам шестого созыва кандидатуры членов нового президиума.
Так, заместителями председателя республиканского парламента вновь были выбраны Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова, не случилось интриги и при избрании секретаря президиума – большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Лилии Мавриной. Единственно новое лицо в числе заместителя здесь - экс-глава регионального Минсельхоза Марат Ахметов.
Напомним, в эту пятницу, 20 сентября, проходит первое заседание депутатов Госсовета Татарстана. На повестке дня 19 дня. К этому моменту после утверждения спикера и членов президиума объявлен 30 минутный перерыв. Идет совещание 8 утвержденных депутатами комитетов республиканского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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