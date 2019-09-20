Спикером Госсовета Татарстана вновь стал Фарид Мухаметшин

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-20T11:12:12+03:00

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В эту пятницу, 20 сентября, проходит первое собрание Госсовета Татарстана шестого созыва. На повестке дня 19 вопросов.

Главным из них стал выбор нового спикера республиканского парламента. Так, тайным голосованием депутаты вновь выбрали на эту должность Фарида Мухаметшина - 81 голос за.

Также на заседании должны выбрать очередного члена Совета Федерации – представителя от Госсовета Татарстана, и утвердить председателей местных комитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU