2019-09-20T10:58:24+03:00
Общество

За неделю в Татарстане нуждающиеся получили 5 тонн гушр-садаки

3,5 тонны овощей пожертвовал мухтасибат Атнинского района и 1,5 тонны — жители села Цинья Балтасинского района
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба духовного управления мусульман ТатарстанаФото: пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана
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В период с 16 по 20 сентября нуждающиеся Татарстана получили 5 тонн гушр-садаки (особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая - Ред.). 3,5 тонны овощей пожертвовал мухтасибат Атнинского района и 1,5 тонны — жители села Цинья Балтасинского района, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман республики.

Среди нуждающихся были многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также одинокие матери и пожилые люди.

Отметим, что день гушр в текущем году отметят 28 сентября. За время кампании по сбору милостыни, которая стартовала 9 сентября, было уже было собрано и розадано 9 тонн продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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