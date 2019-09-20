Доходы консолидированного бюджета Марий Эл выросли на 873 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-20T09:43:04+03:00

К 1 сентября они были исполнены в сумме более 22 миллиардов рублей

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По данным на 1 сентября текущего года, доходы консолидированного бюджета (свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории - Ред.) Марий Эл составил 22,4 миллиардов рублей. Из них 13,3 миллиарда - налоговые и неналоговые доходы. По сравнению с прошлым отчетным периодом эти цифры вросли на 873 миллиона рублей (7%). Такие цифры называет Минфин республики.

Отметим также, что объем безвозмездных поступлений на начало осени составил 9,1 миллиарда рублей. 5,3 миллиарда из них - дотации, 1,9 миллиарда - субсидии, 1,9 миллиарда - субвенции и 1,7 миллиарда - иные межбюджетные трансферты.

Фактическое исполнение расходов консолидированного бюджета региона на данный момент составило 21,9 миллиарда рублей. 30,9% этой суммы было потрачено на образование, 24% - на социальную политику и 19,3% - на национальную экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU