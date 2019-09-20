Танцы, BMX, скейтбординг и роспись арт-объектов: 21 и 22 сентября в Казани пройдет фестиваль уличной культуры
В выходные, 21 и 22 сентября, в Казани пройдет фестиваль уличной культуры Uram Fest. Площадкой мероприятия станет территория завода Петцольда. Там пройдут соревнования по танцам, BMX (гонки на велосипедах по трассам с трамплинами и иными препятствиями - Ред.) и росписи арт-объектов. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить различные лекции, познакомиться с работой молодых дизайнеров и послушать музыку.
- Художники из Колумбии, Москвы, Чебоксар, Альметьевска и Казани будут расписывать арт-объекты и стены площадью 100 квадратных метра, - сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.
В воскресенье, 22 сентября, на площадке состоятся соревнования по скейтбордингу и фингерборду (уменьшенная копия скейтборда , предназначенная для катания на пальцах рук и выполнения трюков - Ред.)
Вечером обоих дней все желающие могут принять участие в техно- и хип-хоп вечеринках.
ИСТОЧНИК KP.RU