2019-09-20T08:55:45+03:00
Общество

Танцы, BMX, скейтбординг и роспись арт-объектов: 21 и 22 сентября в Казани пройдет фестиваль уличной культуры

Все желающие смогут посетить различные лекции, познакомиться с работой молодых дизайнеров и послушать музыку
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В воскресенье, 22 сентября, на площадке состоятся соревнования по скейтбордингу и фингербордуВ воскресенье, 22 сентября, на площадке состоятся соревнования по скейтбордингу и фингербордуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В выходные, 21 и 22 сентября, в Казани пройдет фестиваль уличной культуры Uram Fest. Площадкой мероприятия станет территория завода Петцольда. Там пройдут соревнования по танцам, BMX (гонки на велосипедах по трассам с трамплинами и иными препятствиями - Ред.) и росписи арт-объектов. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить различные лекции, познакомиться с работой молодых дизайнеров и послушать музыку.

- Художники из Колумбии, Москвы, Чебоксар, Альметьевска и Казани будут расписывать арт-объекты и стены площадью 100 квадратных метра, - сообщает пресс-служба министерства молодежи Татарстана.

В воскресенье, 22 сентября, на площадке состоятся соревнования по скейтбордингу и фингерборду (уменьшенная копия скейтборда , предназначенная для катания на пальцах рук и выполнения трюков - Ред.)

Вечером обоих дней все желающие могут принять участие в техно- и хип-хоп вечеринках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24