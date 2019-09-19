В Татарстане задержали пропагандиста ИГИЛ*

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-19T18:53:29+03:00

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Задержание на днях в Татарстане жителя Нижневартовска по подозрению в участии в ИГИЛ* послужило началом другой из спецопераций ФСБ России.

После допросов злоумышленника силовики вышли на след и задержали в Нижневартовске двух его сторонников. Во время обысков в домах у них были обнаружены запрещенная литература, символика и огнестрельное оружие с боеприпасами. А у одного из задержанных по месту жительства них найдены и изъяты наркотики в большом количестве.

По версии следствия, все трое задержанных вели идеологическую обработку граждан России и вербовали их к вступлению в ИГИЛ*. Они не только пропагандировали террористическую организацию, но и осуществляли финансовую помощь ей.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU