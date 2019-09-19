Приставил к шее нож: в Марий Эл напавшего на женщину могут отправить на лечение

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-19T19:16:24+03:00

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44-летнего жителя поселка Медведево обвиняют в покушении на убийство.

Как следует из материалов уголовного дела, 2 июня текущего года в своем поселке на улице психически больной мужчина напал на женщину. Он схватил ее за плечо и, угрожая убийством, приставил к шее нож.

Потерпевшая стала кричать. Ее услышал проезжавший мимо полицейский. Он остановил автомобиль, вышел и спугнул напавшего, а после и задержал.

- По заключению судебно-психиатрической комиссии, мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения применения к нему принудительной меры медицинского характера, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU