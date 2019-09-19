2019-09-19T17:32:11+03:00
Общество

В рейтинг самых редких имен Казани прошлой недели попали: Теона, Урал и Вселенна-Весна

Городской ЗАГС подвел итоги с 13 по 19 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным специалистов казанского ЗАГСа, на прошлой неделе - с 13 по 19 сентября, в городе было зарегистрировано рождение 412 детей. Из них 230 – это мальчики, а 182 – девочки.

Не забыли составить рейтинг самых популярных и редких имен, которыми жители столицы Татарстана нарекали своих новорожденных детей на прошедшей неделе.

Так, в первый список в этот раз попали: Ева, Милана, Марьям, Тимур, Артем и Артур.

В топ самых редких выглядит так: Теона, Сулейман, Вселенна-Весна, Урал, Лионель, Султана, Хадижа и Элеонора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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