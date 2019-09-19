В рейтинг самых редких имен Казани прошлой недели попали: Теона, Урал и Вселенна-Весна
Городской ЗАГС подвел итоги с 13 по 19 сентября
Фото: pixabay.com
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По данным специалистов казанского ЗАГСа, на прошлой неделе - с 13 по 19 сентября, в городе было зарегистрировано рождение 412 детей. Из них 230 – это мальчики, а 182 – девочки.
Не забыли составить рейтинг самых популярных и редких имен, которыми жители столицы Татарстана нарекали своих новорожденных детей на прошедшей неделе.
Так, в первый список в этот раз попали: Ева, Милана, Марьям, Тимур, Артем и Артур.
В топ самых редких выглядит так: Теона, Сулейман, Вселенна-Весна, Урал, Лионель, Султана, Хадижа и Элеонора.
ИСТОЧНИК KP.RU