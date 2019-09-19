В Казани памятник павшим воинам отреставрируют за 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-19T19:04:54+03:00

Для начала на объекте будут проведены инженерные исследования и археологические обмеры

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До конца 2019 года в Казани должны подготовить проект реставрации памятника павшим воинам. Научно-проектная документация и историко-культурная экспертиза объекта потребуют порядка 2,7 миллиона рублей. Всего же на его ремонт потратят 12 миллионов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, сначала на объекте будут проведены инженерные исследования и археологические обмеры. После будет составлен проект реставрации и благоустройства.

Отметим, что памятник павшим воинам в Казани является объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим, все работы на нем должны быть произведены без изменений его особенностей.

ИСТОЧНИК KP.RU