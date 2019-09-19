Президент Татарстана назначил нового главу Минземимущества республики

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-19T15:35:55+03:00

Предыдущий министр - Азат Хамаев, по итогам единого Дня голосования-2010 был избран депутатом регионального Госсовета

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В этот четверг, 19 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов официально своим указом освободил от должности главу Минземимущества республики Азата Хамаева.

Дело в том, что уже экс-министр по итогам единого Дня голосования-2010 был избран депутатом регионального Госсовета.

Сейчас ему пророчат руководство комитетом по экологии, природопользованию и продовольственной политике татарстанского парламента. Этот вопрос будет решен путем голосования среди новых депутатов 20 сентября.

После Хамаева его кресло главы Минземимущества Татарстана займет бывший помощник президента республики Фаниль Аглиуллин. Соответствующий указ также уже подписан Рустамом Миннихановым.

Кроме того, президент Татарстана официально освободил от должности руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрата Зарипова. Который также попал в региональный Госсовет в качестве депутата. Ожидается, что он там займет место председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU