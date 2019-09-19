В Марий Эл ищут мужчину, который пропал больше месяца назад
59-летний Валерий Песняков ушел из дома в поселке Медведево 15 августа, но обратно не вернулся
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл продолжаются активные поиски 50-летнего Валерия Песнякова. Мужчина вышел из своего дома в поселке Медведево 15 августа, но обратно не вернулся до сих пор.
Валерий ростом 165 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, синие джинсы и темные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерия Песнякова, просьба сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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