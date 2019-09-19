В Марий Эл ищут мужчину, который пропал больше месяца назад

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-19T16:56:22+03:00

59-летний Валерий Песняков ушел из дома в поселке Медведево 15 августа, но обратно не вернулся

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В Марий Эл продолжаются активные поиски 50-летнего Валерия Песнякова. Мужчина вышел из своего дома в поселке Медведево 15 августа, но обратно не вернулся до сих пор.

Валерий ростом 165 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, синие джинсы и темные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерия Песнякова, просьба сообщить об этом по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU