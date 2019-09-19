2019-09-19T14:36:39+03:00
Спорт

Матч «Рубина» с «Зенитом» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене

Бывший полузащитник сине-бело-голубых скончался от неизлечимой болезни
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Зенит»Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
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18 сентября ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен. 21 сентября матч петербуржцев с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке.

Воспитанник голландского футбола, на профессиональном уровне Риксен выступал за «Фортуну», «АЗ», «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». За три года в составе сине-бело-голубых он завоевал три трофея - Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

С 2013 года Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

– «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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