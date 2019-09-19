Казань вошла в топ городов России по подготовке специалистов в IT-сфере

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-19T15:08:10+03:00

Эксперты сравнивали участников исследования по трем показателям: подготовка, рынок кадров и спрос на них

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Казань вошла в список городов, лидирующих по подготовке специалистов в IT-сфере. Столица Татарстана взяла «серебро», уступив лишь Ростову-на-Дону. Также в пятерку лучших вошли Самара, Челябинск и Воронеж, сообщает министерство образования и науки Татарстана.

Известно, что эксперты сравнивали города России по трем показателям: подготовка IT-специалистов, рынок IT-кадров и спрос на них. Москва и Санкт-Петербург в исследования участия не приняли, так как имеют заведомо выигрышные позиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU