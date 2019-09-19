Жителя Чувашии, который надругался над дочерью племянницы, приговорен к 13 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-19T13:24:21+03:00

Он воспользовался тем, что поблизости не было других взрослых

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Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней – в этом был признан виновным 58-летний житель Цивильского района.

Как было доказано в суде, 11 июня этого года мужчина, находясь рядом с 3-летней дочкой своей племянницы, воспользовался тем, что ребенок не мог оказать ему сопротивление и тем, что рядом не было других взрослых.

Злоумышленник надругался над девочкой. Когда все вскрылось, мужчину задержали и в отношении его возбудили уголовное дело. Во время следствия с пострадавшей девочкой были организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

- В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU