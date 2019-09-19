2019-09-19T12:39:39+03:00
Политика

Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев покинул свой пост

Он теперь будет работать в Елабужском районе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: yutazy.ruФото: yutazy.ru
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В этот четверг, 19 сентября, в Уруссу прошло внеочередное заседание Совета Ютазинского муниципального района.

На нем местные депутаты удовлетворили заявление главы районе Рустема Нуриева. Он покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на работу в Елабужский район. На сессии присутствовал и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Именно он и представил кандидатуру на замену Нуриеву.

Он предложил утвердить в статусе и. о. руководителя Исполкома начальника управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе Аяза Шафигуллина. Что было по итогам голосования было и сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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