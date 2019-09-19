Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев покинул свой пост
В этот четверг, 19 сентября, в Уруссу прошло внеочередное заседание Совета Ютазинского муниципального района.
На нем местные депутаты удовлетворили заявление главы районе Рустема Нуриева. Он покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на работу в Елабужский район. На сессии присутствовал и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Именно он и представил кандидатуру на замену Нуриеву.
Он предложил утвердить в статусе и. о. руководителя Исполкома начальника управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе Аяза Шафигуллина. Что было по итогам голосования было и сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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