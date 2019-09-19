В Казани на улице Университетская появится новая платная парковка

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-19T13:49:19+03:00

На ней будет 18 мест, из них шесть – для инвалидов [схема]

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Стало известно, что в Казани на улице Университетская (от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Право-Булачная) появится новая платная парковка на 18 мест. Она будет создана для «улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта». Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов на сайте Исполкома города.

Согласно схеме, на парковке будут организованы 6 мест для инвалидов. Вдоль проезжей части установят все необходимые дорожные знаки.

Фото: сборник документов исполкома Казани

ИСТОЧНИК KP.RU