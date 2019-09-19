В эту пятницу в пяти районах Казани без света оставят не только дома, но и школы, и детсад

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-19T11:35:34+03:00

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, 20 сентября с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе: ул.Давыдова, 113-143, ул.Камышинская, 79-115, 86а-120, ул.Литвинова, 106-162, 81-163, ул.Луначарского, 73-111, 100-150, ул.Сентябрьская, 2-30, 1-29, 31-39, 32-42, 46-60, 49-83, ул.Собинова, 124-168, 127-137, 139-147, 176-198, ул.Суворова, 68-94, 98-136, 101-111, 115-155, ул.Харьковская, 82а-100, ул.Черкасова, 4, 4а, 4б,в, 4г, 4д, 4е, 6, 6е, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 97-143,172-190, 149-187, а также в домах на улицах Ак Каен и Шомыртлы.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Кировском районе: ул.Батыршина, 25, ул.Большая, 2, 4, ул.Краснококшайская, 162, 164, 168,170,172,174,176, ул.Полевая, 28, 30, 36, ул.Серп и Молот, 22, 24, 24а, 26, 28, 31, ул.Фрунзе, 15, 17, ул.Чкалова, 1, 7, 7б.

На это же время электричество отключат в Московском районе по адресам: ул.Батыршина, 21а (детсад №387), 22, 27, 35.

Также с 8.00 до 18.00 свет пропадет в Приволжском районе по адресам: ул.Братьев Касимовых, 88, ул.Зорге, 47, 47а, 49, 53, 57/29, ул.Камая, 15, ул.Мавлютова, 24, 26, 28, 30, 32, ул. Сыртлановой, 5, 7, 9. Также электричество отключат по ул.Гарифьянова, 7 (гимназия №52), в поселке Старое Победилово на улицах 10 лет Октября, Береговая, Молодежная и Садовая, поселке Отары по улицам Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Центральная.

Помимо этого, с 14.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: ул.Авангардная, 58, 62 корп.1-5, 66, 66 корп.2-3, 68 корп.2, ул.Актайская, 17, ул.Кулагина, 2 (школа №114), 4, 6, 6а, 8, 8а, а также в поселке Борисково по ул.1-я Елабужская, 1 (детсад №320).

В свою очередь с 9.00 до 18.00 обесточат дома в Советском районе, а именно в поселке Большие Дербышки по улицам: Заречная, Исаева, Кооперативная, Новая, Окружная, Советская, Лотфуллы Фаттахова; а также в поселке Кульсеитово по улицам: Авиации, Айнур, Акъяр, Байге, Байрам, Болынлык, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казан Су, Каменева, Ключевая, Конструкторскому переулку, улицам Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тенистому переулку, улицам Тугай, Туполева, Хвойная, Чулпан.

ИСТОЧНИК KP.RU