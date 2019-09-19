2019-09-19T10:53:18+03:00
Общество

В Йошкар-Оле началось обновление мемориала Воинской славы

Работы приурочены к 75-летнему юбилею Великой Победы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы Марий ЭлФото: пресс-служба главы Марий Эл
Изменить размер текста:

В среду, 18 августа, в Йошкар-Оле начались работы по обновлению мемориального ансамбля Воинской славы. Работы приурочены к 75-летнему юбилею Великой Победы, который отметят в 2020 году. Деньги на реконструкцию будут выделены из бюджета города и республики.

Первым делом будет подготовлена ведомость дефектов мемориала. Уже под нее после составят смету, которая будет рассмотрена главой Марий Эл Александром Евстифеевым.

Сейчас известно, что будет заменена звезда Вечного огня и модернизирована система освещения.

Кроме того, внимание было уделено мемориалу жертв радиационных катастроф и жертв локальных войн. Они требуют чистки и восстановления надписей. Работы должны вестись согласованно и в синхроне с региональным отделением общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани прокуратура требует выделить автобус для школьников ЖК «Салават Купере»
Глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев покинул свой пост
Фонд «Ярдэм» подвел итоги проекта «Видеть и слышать сердцем»
В Татарстане пожарные спасли 14,5 тысяч утят
В эту пятницу в пяти районах Казани без света оставят не только дома, но и школы, и детсад
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
В Чувашии во время пожара пострадала пенсионерка
В Чувашии в массовой аварии пострадали 7 человек
Театры в Татарстане в новый сезон поставят 50 премьерных спектаклей
С начала года алкоголем в Татарстане отравились 29 детей и подростков
Территорию Изумрудного озера в Казани очистят от мусора
«Это уже боль сегодняшнего дня»: К 40 казанским школам построят дополнительные корпуса
Молодые семьи из Ульяновска получат дополнительные пособия на рождение первенцев
"Мы лучше других": В Казани живут одни из самых высокомерных людей в стране
Количество мест в детсадах Казани за 20 лет увеличат в три раза
20 сентября новые депутаты Госсовета Татарстана тайно выберут спикера
19 сентября в Казани пассажиров общественного транспорта оставят в неведении
Исполком Зеленодольского района Татарстана возглавил Михаил Афанасьев
Жителю Чебоксар грозит до 2 лет лишения свободы за публикацию в интернете интим фото своей знакомой
Генплан Казани 2035: заложено создание 43 новых объектов здравоохранения
18-летнего жителя Чебоксар за гибель бездомного приговорили к колонии строгого режима
В Йошкар-Оле по дороге на работу сотрудник ГИБДД задержал грабителя
Из-за вырубки и продажи деревьев турецкой компании следователи проверяют Минлесхоз Татарстана