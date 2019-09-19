В Йошкар-Оле началось обновление мемориала Воинской славы

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-19T10:53:18+03:00

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В среду, 18 августа, в Йошкар-Оле начались работы по обновлению мемориального ансамбля Воинской славы. Работы приурочены к 75-летнему юбилею Великой Победы, который отметят в 2020 году. Деньги на реконструкцию будут выделены из бюджета города и республики.

Первым делом будет подготовлена ведомость дефектов мемориала. Уже под нее после составят смету, которая будет рассмотрена главой Марий Эл Александром Евстифеевым.

Сейчас известно, что будет заменена звезда Вечного огня и модернизирована система освещения.

Кроме того, внимание было уделено мемориалу жертв радиационных катастроф и жертв локальных войн. Они требуют чистки и восстановления надписей. Работы должны вестись согласованно и в синхроне с региональным отделением общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».

ИСТОЧНИК KP.RU