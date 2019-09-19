В Йошкар-Оле началось обновление мемориала Воинской славы
В среду, 18 августа, в Йошкар-Оле начались работы по обновлению мемориального ансамбля Воинской славы. Работы приурочены к 75-летнему юбилею Великой Победы, который отметят в 2020 году. Деньги на реконструкцию будут выделены из бюджета города и республики.
Первым делом будет подготовлена ведомость дефектов мемориала. Уже под нее после составят смету, которая будет рассмотрена главой Марий Эл Александром Евстифеевым.
Сейчас известно, что будет заменена звезда Вечного огня и модернизирована система освещения.
Кроме того, внимание было уделено мемориалу жертв радиационных катастроф и жертв локальных войн. Они требуют чистки и восстановления надписей. Работы должны вестись согласованно и в синхроне с региональным отделением общественной организации «Союз ветеранов Афганистана».
ИСТОЧНИК KP.RU