В Чувашии во время пожара пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-19T09:53:17+03:00

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Пожар в деревянном доме 71-летней пенсионерки из деревни Оженары Канашского района республики начался в 23.31 в среду, 18 сентября. По предварительным данным, из-за короткого замыкания проводки началось горение вещей и позже - самого дома. Пенсионерка попыталась самостоятельно потушить огонь, но нее смогла, она получила ожоги тела. Ее дочь и внучка не пострадали.

- В результате пожара полностью уничтожен бревенчатый жилой дом, - сообщили в МЧС Чувашии. - Точную причину пожара предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU