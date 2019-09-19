В Чувашии во время пожара пострадала пенсионерка
Пожар в деревянном доме 71-летней пенсионерки из деревни Оженары Канашского района республики начался в 23.31 в среду, 18 сентября. По предварительным данным, из-за короткого замыкания проводки началось горение вещей и позже - самого дома. Пенсионерка попыталась самостоятельно потушить огонь, но нее смогла, она получила ожоги тела. Ее дочь и внучка не пострадали.
- В результате пожара полностью уничтожен бревенчатый жилой дом, - сообщили в МЧС Чувашии. - Точную причину пожара предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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